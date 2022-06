Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi - Haberler

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi. Sorunun çözümü için kaymakama ve belediyeye gittiklerini anlatan öğrenciler, yollarda saatlerce araç beklediklerini söylediler.

Orjan'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu Muhyiddin-i Rumi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, akşam saatlerinde okul çıkışlarında Ören Altınyol kavşağında saatlerce araç beklerken, sorunun çözümü için destek beklediklerini söyledi. Akşam saatlerinde okuldan çıktıklarını anlatan öğrencilerden Mehmet Yaldız, "Her akşam burada araç bekliyoruz. Bazı insaflı vatandaşlar bizi araçlarına alıyorlar. Özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çekiyoruz. Kaymakamlığa ve belediyeye gidip derdimizi anlattık. Ama çözüm olmadı. Büyüklerimizden çözüm bekliyoruz" dedi. 3 yıldır Burhaniye' de olduğunu anlatan Feryat Gencel de, "Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yurdumuz buraya 6 kilometre uzaklıkta. Onun için yaya gitmek çok zor. Soruna çözüm bekliyoruz" dedi. Öğrencilerin durumuna üzüldüğünü anlatan Mustafa Karabıyık da, "Bu gençleri her akşam burada araba beklerken görüyoruz. Yardımcı olmak lazım" dedi. - BALIKESİR

