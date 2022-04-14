Burhaniye'de sofralar bereketlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de sofralar bereketlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Burhaniye'de sofralar bereketlendi

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini dağıtmaya başladı.

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini dağıtmaya başladı. Burhaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanan gıda erzak kolileri aralıksız mahalle mahalle dağıtılıyor.

Burhaniye Belediyesine erzak yardımı almak için dilekçe ile başvuru yapan vatandaşların Belediye tarafından kurulan Sosyal Yardım İşleri Komisyonunca uygun bulunanları ve ayrıca Mahalle muhtarlarının ve belediyenin daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan paketler Ramazan'da sofraları bereketlendiriyor. Ramazan ayı dolayısıyla belediye tarafından başlatılan erzak bağışlarının yanı sıra belediyenin kendi kaynaklarınca tedarik edilen bini aşkın paket vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce hazırlanan, içlerinde kuru bakliyat, yağ, peynir ve tatlı gibi temel gıda ihtiyaçları bulunan paketlerinin dağıtımında Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ramazan ayı boyunca dağıtımın tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşadıklarını söyledi. Başkan Deveciler başlattıkları kampanya ile gıda desteklerini arttırdıklarını belirterek "Bağışçılarımızla ihtiyaç sahiplerimizi bu şekilde bir araya getirmenin de gururunu yaşıyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de sofralar bereketlendi

Burhaniye'de sofralar bereketlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Belediyesi, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title