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Burhaniye'de 50 Yıldır Berberlik Yapan Hasan Özavcı

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Burhaniye ilçesinde, Hasan Özavcı 50 yıldır berberlik yapıyor. Berberliğin dede mesleği olduğunu anlatan 65 yaşındaki Özavcı, işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Hasan Özavcı 50 yıldır berberlik yapıyor. Berberliğin dede mesleği olduğunu anlatan 65 yaşındaki Özavcı, işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye'de Hürriyet caddesinde berberlik yapan Hasan Özavcı, 50 yıldır mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşıyor. Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Özavcı, "Mesleğe 1974 yılında babamın yanında başladım. Dedemde berberdi. Bu güne kadar aynı yerde işimi yapıyorum. İlçede görev yapan en eski berber benim. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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