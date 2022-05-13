Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Engelliler Haftası Ziyaretleri

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okullarını ve engelli derneklerini ziyaret etti.

Burhaniye Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Ticaret Odası Özel Eğitim Okulu'ndaki kutlama ile başladı. Etkinlikler, Başkan Devciler'in ziyaretleriyle devam etti.

Türkiye Sakatlar Deneği Burhaniye Şubesi'ne yaptığı ziyarette Denek Başkanı Gürsel Vardar ile bir araya gelen Başkan Deveciler, fiziksel engelli bireyler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Deveciler, Dernek Başkanı Emine Özavcı'dan, zihinsel engelli bireylerin uzun zamanlar harcayarak yaptıkları el emeklerini inceledi.

Başkan Deveciler ziyaretlerine Engel Biziz Derneği ile devam etti. Başkan İlke Öztürk'ün Başkanlığını yaptığı dernek yönetimiyle de çalışmalar hakkında bilgiler alan Deveciler, son olarak Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören engellilerle buluştu. Okul Müdürü Koray Ozan Çiftçi'nin rehberliğinde okulu gezen Başkan Deveciler, okul öğretmenlerinden de eğitimler hakkında bilgiler aldı.

Tüm engellerin sevgi ile aşılabileceğini söyleyen Başkan Deveciler, engelli bireylerin toplumsal hayata katılım sağlaması adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Her birey engelli adayıdır. En büyük engel de sevgisizliktir. İçimizdeki sevgi hiç bitmesin" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin de bulunduğu ziyaretlerde Başkan Deveciler okul müdürlerine çiçek ve hediye takdim ederek Haftalarını kutladı.