Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği - Haberler

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Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel
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Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği Burdur'da lise ve üniversite öğrencilerine esnafın da katkılarıyla iftar yemeği verildi Burdur'da İl Gençlik Merkezi binasında çevre esnafın yardımları ile hazırlanan iftar yemeğine lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

BURDUR - Burdur'da lise ve üniversite öğrencilerine esnafın da katkılarıyla iftar yemeği verildi

Burdur'da İl Gençlik Merkezi binasında çevre esnafın yardımları ile hazırlanan iftar yemeğine lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Yemek esnasında gençlere ilahi dinletisi söylendi. Burdur Gençlik Merkezi Müdürü Atilla Aksoy "Esnafımızdan imece usulü destek alarak gerçekleştirdik. Bugün 350 civarında gencimize iftar yemeği verdik. Destek olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnşallah gençlerimiz Ramazanın feyzinden istifade ederler. Bizler de aynı şekilde istifade ederiz" şeklinde konuştu.

Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

Burdur'da 350 gence esnafın da desteğiyle iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı / Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel

iftar yemeği, Üniversite, gençlik, Burdur, Yerel, Haberler

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