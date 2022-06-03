Bornova Şehir Stadı Yenileniyor - Haberler

Bornova Şehir Stadı Yenileniyor
ANKA - Yerel
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Spor alanında yaptığı yatırımları sürdüren Bornova Belediyesi, Yusuf Tırpancı Sahası’nın ardından ilçenin simgelerinden olan Bornova Şehir Stadı’nı da yeniliyor.
Spor alanında yaptığı yatırımları sürdüren Bornova Belediyesi, Yusuf Tırpancı Sahası'nın ardından ilçenin simgelerinden olan Bornova Şehir Stadı'nı da yeniliyor.
İlk etapta stadın batı cephesindeki tribünler yıkılarak ikinci bir antrenman sahası oluşturulurken, ana sahanın zemini yenilendi ve skorboard değiştirildi. İkinci etapta ise tribün ve soyunma odaları yenilenmesi ve hakem ve oyuncular için ek alanlar oluşturulması bulunuyor.
Yeni sahayı yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, penaltı vuruşu da yaptı.
BAŞKAN İDUĞ, SÖZÜNÜ TUTTU
ANKA / Yerel