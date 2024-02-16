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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Miniklere Dokunuyor

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Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, özel ilkokul ve anaokulu ziyaretleriyle miniklere bilgilendirme çalışması yapıyor.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri miniklerin kalplerine dokunmaya devam ediyor.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında; özel ilkokul ve anaokulu ziyaret edilerek 3 seansta toplam 68 öğrenciye bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan bilgilendirmeler, çocukların geleceğe daha güvenli adımlar atması üzerine yapıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Tüm çabamız yarınlarımız, çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek sağlamak için" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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