Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Değerlendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı'nda 'Kamu, Üniversite ve Sanayi' iş birliğini geliştirmek üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DAUM) Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı'na, Danışma Kurulu üyeleri, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri katılım gösterdi.

'Kamu, Üniversite ve Sanayi' iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda Doğal Taş Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler, akreditasyon sürecinin değerlendirilmesi, kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların sunulması, 2024 yılı kalite hedeflerinin değerlendirilmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü. - BİLECİK