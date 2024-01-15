Üye Girişi
Haberler

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Başkan Yaman, öğrencilerin taleplerini dinleyerek eğitime destek olacağını belirtti.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zaman Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Başkan Yaman, makamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Gönülleri öğrencilerini ağırlayarak, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Üniversite öğrencilerinin taleplerini dinleyerek, her konuda eğitime destek olmaya devam edeceğini belirten Başkan Yaman, "Genç kardeşlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerine güzel, sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman Bilecik Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title