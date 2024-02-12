Batman'da kar nedeniyle kapalı 227 yol ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'da 15 Ocak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 227 yerleşim yolu kardan temizlenerek tekrar açıldı.

Sason ve Kozluk ilçelerinde 101 köy ve 126 mezraa yolunun temizlenmesiyle karla mücadele çalışmalarının tamamlandığını belirten Batman İl özel idaresi, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar dahilinde bin 77 kilo metrelik yolun kardan temizlendiği belirtildi.