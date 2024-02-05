Batman'da 80 yerleşimin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

12 okulda öğretmenler idari izinli

BATMAN - Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 80'in üzerinde köy ve mezra yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. 12 okulda öğretmenler idari izinli sayıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 80'in üzerindeki köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde köylere ulaşamayan 12 okuldaki öğretmenler idari izinli sayıldı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştı. Yetkililer, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.