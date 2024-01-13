Batman'da 35 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 35 yerleşimin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde 6, Sason'da ise İncesu, Derince ve Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapandı. Evlerinin damında biriken karları temizleyen bazı vatandaşlar, kar üzerinde küçükbaş hayvanlarını beslediği görüldü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kaydedilirken, görevliler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.