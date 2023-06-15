Başkan Soyer Brüksel'de İzmir'i Anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Yönetim Kurulu üyesi Tunç Soyer, ICLEI Yönetim Kurulu Toplantısı için gittiği Brüksel’de sürdürülebilir kentler için İzmir’in yürüttüğü uluslararası çalışmaları anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Yönetim Kurulu üyesi Tunç Soyer, ICLEI Yönetim Kurulu Toplantısı için gittiği Brüksel'de sürdürülebilir kentler için İzmir'in yürüttüğü uluslararası çalışmaları anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Yönetim Kurulu üyesi Tunç Soyer, ICLEI Yönetim Kurulu Toplantısı için Brüksel'e gitti. Üç oturumda konuşma yapan Başkan Soyer, daha sürdürülebilir kentler için İzmir'in yürüttüğü uluslararası çalışmaları anlattı.

ICLEI İklim Eylemi ve Düşük Emisyonlu Kalkınma portföyü eş başkanı ve Bonn Belediye Başkanı Katja Dörner ile yönetim kurulu üyesi belediye başkanlarının da katıldığı ICLEI Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kentlere sağlanan faydalar, ICLEI değerleri ve hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. İzmir'in uygulamalarından "döngüsel kültür", Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları gündemde öne çıkan konular oldu.

Başkan Tunç Soyer, küresel iklim krizi karşısında İzmir'in sürdürülebilirlik, dirençlilik alanında gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetler ve öncü rolü hakkında detaylı bir sunum yaptı. Zengin bir kültürel mirasa ve canlı bir ekonomiye sahip bir liman kenti olarak İzmir'in, iklim krizinden kaynaklanan sorunlarını anlatan Başkan Soyer, bu krizi aşmak için geliştirilen stratejilerden ve uygulanan programlardan söz eden etti. Başkan Soyer, ICLEI'nin çağın acil sorunlarına yanıt verme çabalarında yerel yönetimler için küresel ölçekli etkili bir kurum ve yol gösterici bir güç olmaya devam ettiğini vurgulayarak ICLEI ile yürütülen ortak faaliyet ve projelerin önemine dikkat çekti.

GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU'NU ANLATTI

Başkan Soyer ikinci konuşmasında ise İzmir'in Türkiye'de büyükşehir ölçeğinde bir ilk olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'nu (VLR) anlattı: "İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ağı öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve birçok uluslararası kuruluşun katıldığı çalıştaylar sonucunda belirlenen ölçülebilir amaçlar ortaya koymaktadır. Yerelden başlayarak geneli etkileyen stratejileri belirleyen önemli bir çalışmadır. Tüm çalışmalarımızı ve Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu sürecini hayata geçirirken döngüsel kültür vizyonumuzu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını daha da güçlendirmek için kullanıldık. Bu bağlamda, önümüzdeki yıl Sao Paulo'da yapılacak olan ICLEI Genel Kurulu'nda İzmir'imizde geliştirdiğimiz ve dünyada karşılık bulan döngüsel kültür yaklaşımımız ile ICLEI'nin hedefleri arasındaki bağlantıya odaklanmak hedefindeyiz" dedi.

STRATEJİLERİMİZ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMA ODAKLANIYOR

Başkan Soyer iklim acil durumunu cesurca ele alan kent liderleri için küresel bir forum olan Cesur Kentler 2023 etkinliği kapsamında ise "Döngüsel kültüre dayalı stratejilerimiz, iklim değişikliği, tarım ve gıda sistemleri arasındaki bağlantıları ele alan bütüncül bir yaklaşıma odaklanıyor. Doğal ekosistemleri korumak ve yerel ekonomiyi büyütmek için sürdürülebilir ve dayanıklı tarımsal uygulamaların geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Geliştirdiğimiz projeler sayesinde adil tarım uygulamaları ve gıda sistemleri aracılığıyla iklim krizi nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele ediyoruz" dedi.

Son olarak "Kentleri Dirençli Hale Getirme 2030 (MCR2030) Dayanıklılık Merkezi ve Yerel Yönetimler Forumu"nda söz alan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için yürütülen çalışmalardan bahsederek İzmir'in tecrübe, bilgi-birikimi ve kurumsal altyapısıyla bir "Dirençlilik Merkezi" olmaya aday olduğunu belirtti.

Brüksel programı kapsamında Başkan Tunç Soyer, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı'ya nezaken ziyaretinde bulundu. Ziyarette Türkiye- Avrupa ilişkileri, AB'nin yerel yönetimlere yönelik programları ve projeleri hakkında konuşuldu.

ICLEI DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER BİRLİĞİ NEDİR?

ICLEI sürdürülebilir kentsel kalkınmayı odağına almış 2 bin 500'ün üzerinde yerel ve bölgesel yönetim ile birlikte çalışan küresel bir ağdır. ICLEI'nin dünya çapında 24 ofisinde sayıları 400'e varan uzman görev yapıyor. 125'den fazla ülkede aktif faaliyet yürütüydr.

Sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirmekte ve düşük emisyonlu, doğa temelli, eşitlikçi, dirençli ve döngüsel kalkınma için yereldeki aksiyonlara yön veriyor. Üç Rio Sözleşmesi'nde ve ilgili süreçlerde, Küresel Görev Gücü adına koordinasyondan sorumlu kurum olan ICLEI, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki çalışmalarına öncülük ediyor.