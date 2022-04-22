Özlem Çerçioğlu'ndan İftar Yemeğinde Başkan Ömer Günel'e Tam Destek

KUŞADASI, AYDIN (ANKA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yazar Ergün Poyraz tarafından bazı suçlamalar yöneltilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tam destek geldi. Başkan Ömer Günel ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile birlikte Kuşadası'nda görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kuşadası'nda çok başarılı bir belediye başkanımız var. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

ARYA A.Ş'nin Gazibeğendi Tesisleri'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetiyle gerçekleşen iftar programına, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan yardımcıları, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlar ve çok sayıda muhtar katıldı. İftar yemeğinde Başkan Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için destek mesajları verildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI VE KUMPAS"

İftar yemeğinde konuşan CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, "Ben Kuşadası'na her geldiğimde Başkanımız Ömer Günel bana ayrı bir proje getiriyor. Başkanımız Kuşadası'nda çok başarılı projeleri hayata geçiriyor. Bu açıkça bir itibarsızlaştırma kampanyası ve kumpastır. CHP'li belediye başkanları, bu tür olaylara karşı hizmet ve proje üretmeye devam ederek cevap verecekler. Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum yakalanmış durumda. Bunu bozmaya kimsenin gücü yetmez. CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olarak başkanımızın sonuna kadar yanındayım" dedi.

"BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Öncelikle ne olursa olsun bir basın mensubunun bu şekilde darbedilmesini doğru bulmuyorum. Biz başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi de yanında. Aydınımızın milletvekilleri de yanında. Kuşadası'nda Başkanımız Ömer Günel çok başarılı bir yönetim sergiliyor. Bu gece bütün muhtarlarımızın yemekte olması bunun en büyük göstergesi. Ben olayı asılsız, dayanaksız ve iftira olarak görüyorum. Büyük bir özveri ile Kuşadası için mesai harcayan bir belediye başkanı bu tür işlerle uğraşmaz. Zamanında aynı şeyler benim de başıma geldi" diye konuştu.

"İNCİNSEN DE İNCİTME KÜLTÜRÜNDEN GELİYORUM"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "İncinsen de incitme kültüründen gelen bir kardeşiniz olarak her ne kadar bu iddialar beni yaralamış ve üzmüş olsa da ben Ergün Poyraz'a bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenler gerekli cezayı mutlaka alacaklardır. Bu iftirayı atanlar da cevabı yargıda alacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Özlem Çerçioğlu, Başkan Ömer Günel ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile birlikte muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Ardından iki başkan muhtarlara Kuşadası'nda yapımı devam eden ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.