Başkan Çakın, 19 Mayıs dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Çakın;

"Her şeyin bittiğini zannedenlere karşı, tüm yokluk ve yoksunluklara rağmen, azim, iman ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin, kötü talihini yenmek kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu önemli ve tarihi bir gündür." dedi.

Başkan Çakın mesajında; "19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi talihini eline almış, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmıştır. Atatürk ile birlikte vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı tüm ulusumuz tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. Kurtuluş ateşinin yakıldığı işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin gurur kaynağı olan gençlerimiz; her zaman ulusumuzun güvencesi ve umudu olacaktır. Bizler de bu düşünceyle gençlerimize yaptığımız her hizmeti, geleceğe yatarım olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin vatanına ve milletine faydalı, iyi ahlaklı ve iyi donanımlı bireyler olarak yetişmesi; Cumhuriyetimizi sonsuza dek omuzları üstünde başarıyla taşıması için elimizden geleni yapacağız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, onlara başarılı ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - UŞAK