'Başkan Büyüksimitci: 'Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyerek; "Eğer ağırlığını koymasa, oraya sermaye koydurmasa, 'bu işi yapacaksınız' diye talimatlandırmasa bugün ne Kayseri'de ne Türkiye'de olurdu. Sadece Kayseri'yi kurtarmıyor. Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ın şehre 50 yıllık icraat yaptığını ifade etti. A 400M uçak bakımlarının ve Li-on pil yapan fabrikanın Kayseri'de yapılmasında Bakan Akar'ın büyük gayretleri olduğunu dile getiren Büyüksimitci; "Kayseri'ye bence yapılabilecek en büyük hizmet. Hulusi Akar'ın en büyük katkısı ne oldu? A 400M uçaklarının fabrika seviyesi bakımı Kayseri'de yapılıyor. Bu dünyada kaç yerde yapılıyor? Bu bakımın yapılmasının hem teknolojik kazanımlarını hem parasal kazanımlarını birçok insan hayal kuramıyor. Sağ olsun bütçesini ayarlattı, hangarını ayarlattı. Bizim 10 tane A 400M'imiz var, onun dışında başka ülkelerin de var. Airbus hepsini buraya gönderecek. Bu işi profesyonelleştirdikçe başka uçaklar da gelecek. İkinci hangarımız da yapıldı. Bu muhteşem bir şey, size bir altyapı kazandırıyor. Düşünün ki bir uçağı siz en küçük parçalarına kadar söküyorsunuz, sonra yenilenmesi gerekenleri yeniliyorsunuz, tekrar monte ediyorsunuz. Bu kabiliyeti kazanmış Kayseri'den bir çok kardeşimizin olduğunu bilmek lazım. Zaten teknolojik gelişme böyle bir şey. ASPİLSAN'da sahip çıkmak önemliydi. Çünkü kaderine terk edilmiş, kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. Gerek bizim çabamız gerekse Hulusi Paşanın destekleri oldu. Allah razı olsun, her geldiğinde konuştuk Şimdi Türkiye'de ilk Li-on pil yapan fabrikası Kayseri'de. Eğer ağırlığını koymasa, oraya sermaye koydurmasa, 'bu işi yapacaksınız' diye talimatlandırmasa bugün ne Kayseri'de ne Türkiye'de olurdu. Sadece Kayseri'yi kurtarmıyor. Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat" diye konuştu.

"Depremzede şirket ve esnafın yaralarının tedavi edilmesi gerekiyor"

Başkan Büyüksimitci; depremzede şirket ve esnafların yaralarının tedavi edilmesi gerektiğini dile getirerek; "Deprem bölgesinden etkilenen kişi ve kurumlara, şirketlere, esnaflara nasıl destek verilecek? Onların yarası çok ağır, bir şekilde yaraların tedavi edilmesi gerekiyor. Esnafa kredi, çalışanlara 3 aylığına ciddi para ödemesi, kirada oturanlara kira yardımı gibi bir takım destekler devlet tarafından açıklandı ve verildi. Bizim de ilk başta çok önemsemediğimiz bir noktaydı ama toplam üretimin yüzde 11'unu yapınca karşılıklı bir ticaretten bahsediyoruz. Benim çok yakın arkadaşlarım var diyor ki; 'Depremin 3. günü ciddi alacağımız olan bir firmadan ağabeyimiz geldi, evraklara ulaşamıyorum borcumu bir çıkar' dedi. 'Adam orada oturdu borcunu kapattı ağabey' dedi. Hepsi bizim gibi insanlar ve şuanda bizim en büyük amacımızın oradaki insanlara destek olması lazım. Deprem bölgesi merkezli şirketlerin ve şirketlerin çeklerine yazılmaması ile ilgili Bankalar Birliği'ne yazı gönderildi. İcra da koyamayacaksınız. Çok büyük problem yaşamayacağımızı düşünmüyorum. Deprem bölgesindeki bir şirketle iş yapmış, şirket ödeyemeyecek pozisyonda ise faturası ve çek ile bankaya ibraz ederek ya düşük faizli ya da faizsiz kredi alabilecek. Belli bir zamana yayarak kredilendirirse kendi faaliyetlerini de götürür şeklinde talebimiz var, bununla ilgili çalışıyorlar" dedi.

"Konutlar bedelsiz olarak depremzedelere verilecek"

TOBB tarafından TOKİ kontrolü ile ev yapılacağını ve AFAD tarafından depremzedelere bedelsiz olarak verileceğini kaydeden Büyüksimitci; "Özellikle 'El verin ev yapalım' adı altında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği depremzedeler için konut kampanyası başlattı. İlk olarak da 1 milyar TL kendisi katkı yaptı. Bizim 365 oda ve borsamız var biliyorsunuz 81 ilde, onlar da kendi bütçelerine göre yapabildiği kadarını yapacaklar. Artı tabi ki bizim sanayicimiz, esnafımız, ticaret erbabımız, çalışanımız, memurumuz gönlünden ne kopuyorsa yardımda bulunacak. Allah şimdiden herkesten razı olsun. Orada iki ayrı banka hesabı açtık, sosyal medyalarımızdan paylaşıyoruz. Hem de zekat hesabı için ayrı açtık, bununla ilgili diyanetten bir fetva da alındı. Odlalar ve Borsalar Birliğinin bu kampanyası 105 metrekare TOKİ projesi. TOKİ yapmayacak, onun projeleriyle ihalesini, iş takibini, ödemesini biz yapacağız ama nihai kabulü yine TOKİ'ye yaptıracağız. Depremle ilgili ara kontrolü yine TOKİ yapacak. Parasal bütün işler bizde. Nihai olarak daireler bitti, daha sonra kura ile AFAD ile işbirliği içerisinde depremzedelerimize vereceğiz Bunlar da tamamen bedelsiz olarak depremzedelere verilecek. Ortalama 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak. Bu rakam değişecek, ihale yapılacak haliyle. Bu işlerde yola çıkmak çok önemli. İyi gidiyor, bütün illerimizden katkı var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ