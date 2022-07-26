Başkan Büyükkılıç: "Gençlerin çağın gereksinimlerine uygun yetişmesini önemsiyoruz" - Haberler

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Başkan Büyükkılıç: "Gençlerin çağın gereksinimlerine uygun yetişmesini önemsiyoruz"

Başkan Büyükkılıç: 'Gençlerin çağın gereksinimlerine uygun yetişmesini önemsiyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'ni ziyaret ederek, KAYMEK ve Spor A.Ş. kursiyeri miniklerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'ni ziyaret ederek, KAYMEK ve Spor A.Ş. kursiyeri miniklerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere başarılar dileyerek, "Kent yöneticileri olarak, gençlerin çağın gereksinimlerine uygun olarak yetişmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak, vatandaşlara hem eğitim hem de spor imkanı sunan hizmetlerin yanı sıra sık sık kursiyerlerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etmeyi ihmal etmiyor. Büyükkılıç, bu kez de Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'ni ziyaret ederek, KAYMEK ve Spor A.Ş. kursiyeri miniklerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kursiyerlere başarılarak dileyerek, onlara öğütler veren Başkan Büyükkılıç, gençlerin geleceğe her zaman yön vereceğini ve bu yüzden Kayseri'de gençlere yönelik yatırım, hizmet ve projelere daima devam edeceklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kent yöneticileri olarak, gençlerin çağın gereksinimlerine uygun olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki tesislerimiz gençlerimizin hem eğitim hayatlarına hem de geleceklerine önemli katkılar sağlayacak. Çünkü bugün inşa etmek için yoğun çaba sarf ettiğimiz şehrimizi daha ilerilere taşıyacak olan onlardır. Yerel Yöneticiler olarak her anlamda donanımlı olmaları için elimizden gelen özveri ve gayreti gösteriyoruz. Tüm bunların yanında KAYMEK ile sanat ve meslek eğitimleri ile her türlü imkanı da hazırlıyoruz. Ayrıca gençlerimizin sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da altyapıların güçlü olması için tüm şartları hazırlıyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi ve Talas Spor Tesisi'ni gezdi ve incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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