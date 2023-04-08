Başkan Altay: 'Çok daha güzel ve gelişmiş Ereğli için birlikte çalışıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok daha güzel ve gelişmiş Ereğli için hep birlikte çalıştıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok daha güzel ve gelişmiş Ereğli için hep birlikte çalıştıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de ziyaretlerde ve yatırım incelemelerinde bulundu. İlk olarak Ereğli Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Projesinin 1. Etap Çalışmalarını başlatan Başkan Uğur İbrahim Altay, daha sonra civardaki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ardından Ereğli Millet Kıraathanesi'nde gençlerle sohbet eden Başkan Altay, devamında Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni (ASEM) ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ereğli ziyaretlerine yatırım incelemeleriyle devam eden Uğur İbrahim Altay, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu inceledi. Başkan Altay, havuzu yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

"Konya'nın en büyük millet bahçesi Ereğli'ye inşa ediliyor"

Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından Ereğli'ye kazandırılan ve yapımı son aşamaya gelen millet bahçesinde de incelemelerde bulundu. Konya'nın en büyük millet bahçesinin Ereğli'ye inşa edildiğini vurgulayan Altay, "200 bin metrekarelik alanıyla ilçemize hizmet etmek için son aşamaya gelinmiş durumda. İnşallah bahar aylarında buranın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçerisinde kafeteryası, yürüyüş yolları, kameriyeleri, oyun alanları, on binlerce bitkiden oluşan alanıyla adeta Ereğli için yeni bir cazibe alanı oluşturuldu. Ereğli'mize hayırlı olsun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok daha güzel ve gelişmiş Ereğli için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Ereğli Yeni Sanayi esnafını da ziyaret eden Altay, Ereğli programı çerçevesinde deprem bölgelerinden gelerek KYK yurduna yerleştirilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Altay, daha sonra Ereğli Belediyesi tarafından Ereğli Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Programa Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı. İftar programının ardından Yunus Emre Parkında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi Otağı'nda partililerle de bir araya gelen Altay daha sonra Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti. Altay'ın yoğun Ereğli programı İmamı Azam Camisi'nde kılınan teravih namazıyla sona erdi. - KONYA