Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 634 polis mezun oldu

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi 29 uncu dönem öğrencileri, düzenlenen törenle polisliğe adım attı. Yapılan yemin töreni sonrası Emniyet Genel Müdürlüğün de 634 polis göreve başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde okulu birincilikle bitiren Yılmaz Kara yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi eğitim videolarının sinevizyon gösterimi yapılan törende dereceye giren öğrencileri tebrik etti, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Evlatlarının polis olduğunu gören ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı törende konuşan Vali Ustaoğlu, "Türk Polis Teşkilatına personel yetiştiren güzide eğitim kurumumuzun mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. 37 yıl önce açılan Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi, ilimizin seçkin bir eğitim kurumu olarak milletimizin gözünde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Polis Meslek Eğitim Merkezimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 634 Polis Memurumuz bu tören ile Emniyet Teşkilatı saflarına katılacaklar. Bugün görev yerlerine uğurlayacağımız genç polislerimiz mazisi şan ve şerefle dolu ülkemize ve teşkilatımıza büyük güç katacaktır" dedi.

Konuşmasının devamında polisliğe adım atan öğrencilere seslenen Ustaoğlu, "Bugün sizler şerefli bir mesleğe ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız. Polis olmaya hak kazandınız. Devletimizin varlığı, milletimizin birliği, huzuru ve güvenliği için her zaman mesleğinizle gurur duyacaksınız. Bu memleket sizler sayesinde ayakta duracak, sizler sayesinde geleceğe taşınacaktır. Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Evlatlarının heyecanına ortak olan ailelerine de hitap eden Vali Ustaoğlu, "Onları okuttunuz, yetiştirdiniz şimdi devlet yapımız içerisinde çok üst düzey başarılı görevler yapan Emniyet Teşkilatı'na teslim ediyorsunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Emniyetimizin kıymetli personelleri olarak sizleri de en iyi şekilde temsil edecekler ve millete hizmet yolunda arkadaşlarıyla birlikte çok başarılı hizmetler ortaya koyacaklar." ifadelerini kullandı.

Mezun olan polislere başarılarla dolu meslek hayatı dileyen Vali Ustaoğlu, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için her an, her yerde ve her şartta hazır olan kahramanlarımız kararlılık ve azimle her görevin üstesinden hakkıyla gelecektir. Her bir mezun polisimizi kutluyor, onlara üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli ailelerine ve Polis Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, Eğitim Merkezi kadrosundaki değerli personelimizi tebrik ediyorum" şekilde konuştu.

Dereceye giren üç öğrenciye başarı belgelerinin verildiği törende, mezun olan 634 öğrenci yemin etti. - BALIKESİR