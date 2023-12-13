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Balıkesir Balya'ya Güvenli Otobüs Terminali ve İtfaiye İstasyonu İnşa Edildi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balya ilçesine inşa edilen güvenli, modern, konforlu ve son teknolojik donanımlara sahip otobüs terminali ve itfaiye istasyonunda sona gelindi. Balya Belediye Başkanı Organ Gaga, 'Büyük bir eksikliliğimiz gideriliyor, bundan dolayı da Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balya ilçesine inşa edilen güvenli, modern, konforlu ve son teknolojik donanımlara sahip otobüs terminali ve itfaiye istasyonunda sona gelindi. Balya Belediye Başkanı Organ Gaga, "Büyük bir eksikliliğimiz gideriliyor, bundan dolayı da Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balya ilçesine inşa edilen; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip otobüs terminali ile yine son teknoloji ile donatılmış itfaiye istasyonunda sona gelindi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi kapsamında modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Balya İlçesi'ni de eklemişti. Aynı zaman da ilçede meydana gelebilecek yangın ve afet olaylarına anında müdahale edebilmek için itfaiye araçlarına uygun son sistem garajı olan yeni itfaiye istasyonu da inşa ediliyor. Balya'nın Kocacami Mahallesi'nde bin 104 metrekaresi kapalı olan toplam 4 bin 569 metrekarelik alanda ilçenin hem itfaiye hem de otobüs terminali ihtiyacını karşılayacak tesisin inşaatında sona gelindi. Güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlı olarak projelendirilen terminal ve yine son teknoloji ile donatılan itfaiye istasyonunun inşaatı kısa bir süre içerisinde hizmete başlayacak.

Başkan Gaga'dan Büyükşehir'e teşekkür

Terminal ve itfaiye binalarının Balya'da önemli bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, "İnşaatın maliyetini Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Bundan dolayı da biz büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Tam donanımlı itfaiye istasyonu

Toplam 512 metre kare olarak planlanan itfaiye istasyonunda; amir odası, santral ve dinlenme odası, eğitim salonu, bakım onarım garajı, mutfak, yatakhane, mescit banyo, wc ve teknik hacimler gibi ihtiyaç programına uygun mekanlar bulunuyor.

Modern terminal

592 metrekareli tek katlı olarak planlanan terminal binasında; bekleme alanı, beş adet bilet satış ve deposu, idari ofis, zabıta, emanet odası, revir, bay-bayan mescit ve abdesthane, bebek bakım odası, revir, bay-bayan wc dışında bağımsız girişe ve açık oturma alanına sahip kafeterya birimleri bulunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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