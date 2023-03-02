Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu

Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzede vatandaşların barınma sorunlarını ortadan kaldırmak için konteyner kentler hızla oluşturulmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gelerek ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesinde yapımı tamamlanan birinci etap konteyner kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı. Bakan Yanık, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Derya Yanık Aile Yerel Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title