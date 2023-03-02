Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu Yerel Haberler Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, konteyner kentte incelemelerde bulundu Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzede vatandaşların barınma sorunlarını ortadan kaldırmak için konteyner kentler hızla oluşturulmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gelerek ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesinde yapımı tamamlanan birinci etap konteyner kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı. Bakan Yanık, daha sonra bölgeden ayrıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Derya Yanık Aile Yerel Güncel Haberler

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