Üye Girişi
Haberler

Bakan Kacır: TUSAŞ'a Saldırı Savunma Sanayimizi Hedef Alıyor

Bakan Kacır: TUSAŞ'a Saldırı Savunma Sanayimizi Hedef Alıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınarken, savunma sanayinin hedef alındığını belirtti. Bakan, Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin bağımsızlığını korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Tusaş'a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen bir programa katıldı. TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası çalışanlar, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" demişti. Kacır konuşmasında bu sözlerin altını çizerek savunma sanayinin hedef alındığını belirtti.

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizi son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıkardık. 2002 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye, her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldi. Sayılarını 191'den 362'e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Sanayi üretimini 3,2 katına çıkardık. İstihdamı 3,9 milyondan 6,7 milyona yükselttik. Jeostratejik ve jeopolitik konumumuz bize her daim tetikte ve her geçen gün daha güçlü olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ne yazık ki güzel ülkemiz ne zaman şahlanışa geçse ayağına prangalar vurulmak isteniyor. Son 22 yılın kazanımlarının üzerine yeni hamleler bina etmeye başladığımız sırada Türkiye üzerinde yeni planlar kurgulanıyor, oyunlar oynanıyor, birlik ve beraberlik iklimimiz bozulmaya çalışılıyor. En son güzide kurumumuz TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Şunu herkes bilsin ki, bu hainlerin karanlık ve alçak eylemleri bizi yolumuzdan bir an bile alıkoyamayacak. Omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı hayata geçireceğiz. Lider ülke, tam bağımsız Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok"

"Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti" diyen Bakan Kacır, "İsrail, dünyanın gözü önünde 40 binden fazla insanı katletti. Çocukları, kadınları öldürdü. Camileri, kiliseleri, hastaneleri, okulları bombaladı. 2 milyon insanı yerinden yurdundan etti. Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti. ve maalesef katliam adeta sıradanlaştı. Son dönemde bu saldırganlık Filistin topraklarını aştı. Lübnan'a uzandı. İnsanlığın karşı karşıya olduğu acı gerçek şudur: Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok. Hakkı, hukuku muhafaza edecek bir küresel sistem yok. Masumları koruyabilecek bir uluslararası teşkilat yok. ve biz bu çıplak gerçeklik karşısında hiçbir tereddüt etmeden bir şey yapmak zorundayız: O da Milli Teknoloji Hamlesidir. Bu hamleden vazgeçmemektir. Namerde muhtaç olmamaktır. Türkiye'mizin istikbalini, istiklalini kendi geliştirdiğimiz sistemlerle muhafaza edebilmektir. Savunma sanayiindeki teknolojik başarıları her alana taşıyabilmektir. Finans teknolojilerinde bağımsız olmaktır. Gıda teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde yerli ve milli kabiliyetlerimizi sonuna kadar geliştirmektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Kacır istanbul Türkiye TUSAŞ Terör

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Kayyum Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı astırmak oldu

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.