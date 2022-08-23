Bahçesine ektiği kenevirler, polisin dikkatinden kaçmadı Yerel Haberler İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda bir bahçede ağaçların arasında gizlenmiş 25 kök kenevir bitkisiyle geçirildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda bir bahçede ağaçların arasında gizlenmiş 25 kök kenevir bitkisiyle geçirildi. Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Ş.K. adlı bir kişinin kendisine ait bahçede kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 25 kök Hint keneviri ele geçirilirken, arazi sahibi Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adrese gerçekleştirilen operasyon ayrıca havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde meyve ağaçlarının arasına gizlenmiş şekilde yetiştirilen Hint keneviri bitkileri dron kamerası ile görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kenevir Kiraz İzmir 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bahçesine ektiği kenevirler, polisin dikkatinden kaçmadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.