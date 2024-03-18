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13 yaşındaki çocuk, şehit babasının izinden giderek özel harekat polisi olmak istiyor

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Hakkari'de 2011 yılında şehit olan Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun 13 yaşındaki oğlu, babasının izinden giderek özel harekat polisi olmak istediğini söyledi. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında ailesiyle birlikte katılan çocuk, vatan için şehit olmaya hazır olduğunu belirtti. Şehidin annesi ise teröristlere sevinç duyduğunu ve vatan için şehit olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Babası Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz dünyada olmayan 13 yaşındaki Murat, özel harekat polisi olacağını söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı çerçevesinde Kozan'da anma programı düzenlendi. Programa 5 Temmuz 2011 yılında Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun ailesi de katıldı. Özkozanoğlu şehit olduğunda hamile olan eşi de çocuğunu dünyaya getirip eşinin ismini verdi. O çocuk şimdi 13 yaşına gelip anma programına katıldı. Şehit oğlu Murat Özkozanoğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi.

Şehidin annesi Arseven Özkozanoğlu, "Oğlum 2011 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit oldu. 109 yıl önce verilen mücadele ne ise şimdi yine aynı mücadele veriliyor. 5 oğlum var onlar da şehit oğlumun yolunda bu vatan millet için. Benim bir canım var, o da feda olsun. Vatan için şehit olmaya hazırım. Ana yüreği zor ama öldürülen teröristlere seviniyorum. Onlar vatan millet haini. Beni de alsınlar ben de giderim seve seve savaşmaya" dedi.

Şehidin babası Hasan Özkozanoğlu ise, "Bugünleri de gördük ama bizler için gurur verici bir gün" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi Hakkari Kozan Yerel Haberler

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