Aymelek Derneği Aydın'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, 15 yıldır insanlara umut oluyor.

Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş önderliğinde Aydın'da, her ay binlerce insana hizmet götürülüyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına devam eden Aymelek Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yalnızlıklarını unutturup, güzel günler yaşatmak için çaba sarf ediyor.

Sosyal medya üzerinden birliktelik vurgusu da yapan Başkan Altınbaş, paylaşımında, "Kandil kutlamak için kandil olmak gerekli. Bu mübarek üç aylarda sofrasındakileri paylaşanlar kazanacak. Bir olanlar, birlik olanlar, komşusu açken tok olmaktan utananlar kazanacak. Bu hayatta her gününü gün edip zevkü sefa içinde yaşayanlar var. Bir de geri de kalanlar. Ne diyoruz. Ararsan bulursun. Bulursan bilirsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN