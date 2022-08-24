Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi 'Eski Kuşadası'nı Yeniliyor

Aydın haberler: Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, “Eski Kuşadası” olarak anılan bölgenin bütünüyle yenilenerek sağlıklı bir altyapıya ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, "Eski Kuşadası" olarak anılan bölgenin bütünüyle yenilenerek sağlıklı bir altyapıya ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlayan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinin ardından sıra Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerine geldi.

Çalışmalar kapsamında, 33 bin metrekarelik proje alanının 7 bin metrekaresi tamamlandı. İlgili kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan alanlarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eskiyen taşlar sökülerek yerine tarihi dokuyla uyumlu olan begonit taşlar döşeniyor. Ekipler tarafından; Kıbrıs Caddesi, Buyral Sokak, Şoförler Sokak, Şimşek Sokak, Zafer Sokak, Yıldız Sokak, Keskin Sokak, Uğurlu Çıkmazı, Değirmen Sokak olmak üzere toplam dokuz sokaktaki çalışmalar tamamlanırken; Behçet Çıkmazı 1 ve 2' deki çalışmalar da sürüyor.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Sebahattin Küçüktepe yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel göreve gelmeden önce mahallemiz için hiçbir çalışma yapılmamıştı. Başkanımız verdiği sözleri tek tek yerine getirdi. Mahallemizde Başkan Ömer Günel sayesinde çalışmalara başlandı. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan çok memnunuz ve devamının da geleceğini biliyoruz. Kuşadası'nın her noktasında yaptığı çalışmalarla vatandaşın eksiklerini gideriyor, sorunlarıyla ilgileniyor. Başkanımız Ömer Günel'in her zaman yanındayız."