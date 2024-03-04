Aydın'ın Koçarlı ilçesinde veteriner hekimlerden üreticilere destek

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam eden İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, ilçedeki üreticilere destek oluyor.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri ilçe genelindeki aşılama ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen hekimler, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında işletme kontrolleri ve testleri, hastalıktan arilik statüsü kazanan işletmelerin standartlara uygunluk testleri, süt desteklemesi alan işletmelerin sağım ünitelerinin kontrolü, su ürünleri kara avcılığı kapsamında sulak alanların kontrolü, kaçak hayvan ve hayvan maddeleri hareketlerinin önlenmesine yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yol kontrolleri, büyükbaş hayvanların şap aşılamasını yaparak küpesi olmayanların küpeleri takılarak kayıt altına alınması, kedi ve köpeklere kuduz aşı ile birlikte çip takılarak kayıt altına alınması çalışmalarını yürütüyor. Tam gün sahada olan ekipler, köylerde kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, üreticilerin de takdirini kazanıyor. - AYDIN