Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni devlet hastanesi hizmete açıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 yatak kapasiteli 'Karacasu İlçe Devlet Hastanesi' yeni binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Toplamda arsa alanı 4 bin 710 metrekare, oturum alanı bin 268 kare olan 3 bin 910 metrekare kapalı alana sahip olan Karacasu Devlet Hastanesi yeni binasında vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye başladı. 3 kat olarak inşaatı tamamlanan Karacasu İlçe Devlet Hastanesi binasının bodrum katında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, mutfak, yemekhane, çamaşırhane ve teknik birimler yer alıyor. Zemin katta ise hastaneye hizmet veren Acil Servis, 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, uzman hekim poliklinikleri, diş polikliniği, bebek-çocuk aşı izleme odası, bekleme salonu ve emzirme odası ile kayıt birimleri bulunuyor. Diğer katlarda ise Toplum Sağlığı Merkezi hizmet birimleri, başhekimlik ve hastane idari birimleri, 4 adet 2 kişilik 2 adet 1 kişilik hasta odası ve sancı doğum loğusa (SDL) vatandaşlara hizmet veriyor.

Hastane iç tefrişatı ve yeni alımı yapılan tıbbi cihazlar ile vatandaşlara nitelikli bir şekilde sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkuıl, "Karacasu ilçesine kazandırılan 10 yataklı ilçe devlet hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması amaçlanmaktadır. Sağlık tesisimizin hızlı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor hizmet sunmaya başlayan hastanemizin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN