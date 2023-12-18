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Aydın'da Kemer Mezarlığı'nda yer kalmadı, defin işlemleri Kuyulu Mezarlığı'nda yapılacak

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda yer kalmadığını açıklayan Efeler Belediyesi, defin işlemlerinin Kuyulu Mezarlığı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda yer kalmadığını açıklayan Efeler Belediyesi defin işlemlerinin, Büyükşehir tarafından Kuyulu Mahallesi'nde tahsis edilen alanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir yerel haber sitesinde çıkan "Kuyulu Mahallesi sakinlerinden mezarlık tepkisi" başlıklı haber üzerine açıklama yapan Efeler Belediyesi, Kemer Mezarlığı'nda yer kalmaması sonucu defin işlemlerinin Kuyulu Mezarlığı'nda devam edeceğini belirtti. Koronavirüs sürecinin ardından defin işlemlerinde yaşanan artış ile birlikte Kemer Mezarlığı'nda yer kalmadığının ifade edildiği açıklamada "Belediyemizin sorumluluk alanı içinde kalan tüm mahallelerimizde olduğu gibi Kuyulu Mahallemizde de vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerine getirmek yaptığımız tüm hizmetlerin önündedir. Gerek mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde gerekse belediyemizde ağırlayarak vatandaşlarımızı dinliyor, görev ve sorumluluk alanımızdaki her konuda talepleri yerine getirmeye, Efeler'i hizmet ağıyla örmeye devam ediyoruz. Habere konu olan Kuyulu Mahallesi'nde olduğu gibi Aydın ilimizde mezarlıkların yerlerinin belirlenmesi ve kamulaştırılması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 2014'te Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesi ile beraber mezarlık hizmetleri Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Ancak 16 Nisan 2014 tarihinde Efeler Belediyemizin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı protokol gereğince cenaze defin ve bakım hizmetleri belediyemize devredilmiştir. Koronavirüs pandemisinin ciddi tehdit içerdiği dönemde defin işlemlerinde yüksek bir artış olduğu, bu definlerin büyük bir bölümünün merkez mezarlığımız olan Kemer Mezarlığı'na yapıldığı, verilen mezarlık yerlerinin geçici bir çözüm olduğu, defin işlemlerinde herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek maksadıyla tarafımızdan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca yazı yazılmıştır. Kuyulu Mahallemizde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 219 parsel 14 bin 600 metrekarelik yüzölçümlü ham toprak vasıflı taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce tarafımıza mezarlık olarak kullanılması için verilmiştir. Kemer Mezarlığı'mızda defin yapılacak mezar yeri kalmaması nedeniyle Kuyulu Mahallesi Mezarlığı ile beraber sorumluluk sınırlarımız dahilinde toplam 121 adet mezarlıkta defin işlemleri gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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