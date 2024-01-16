Aydın'da Diş Hekimliği öğrencileri huzurevi sakinlerine eğitim verdi

Aydın'da eğitim gören Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretim üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aydın Söke Hilmi Fırat Huzurevi'ni ziyaret ederek eğitim verdi.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, huzurevi sakinlerine ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgiler içeren bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde, diş bakımının yanı sıra toplumun genel ağız sağlığına dair ipuçları ve alışkanlıklar hakkında bilgi verildi. Akademik bilgiyi pratiğe dökme açısından ve aynı zamanda topluma katkı sağlama, toplum sağlığını artırma hedefiyle gerçekleştirilen etkinlik sayesinde Diş Hekimliği öğrencilerine toplumla etkileşim ve bilgi paylaşımı konularında değerli deneyimler kazandırılmak amaçlandı. Huzurevi sakinleri de, öğrencilerin samimi yaklaşımından ve bilgilendirici eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN