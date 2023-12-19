Ayakkabı Tamircileri: Ayakkabı Alırken Dikkatli Olun

Ayakkabı fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte ürünlerin kalitesinin düşürülmesi ile ayakkabılar kısa zamanda eskimeye başlayınca bu durum ayakkabı tamircisi esnafının işine yaradı. Ayakkabı tamircileri vatandaşları özellikle internet üzerinden ayakkabı alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 52 yaşındaki İbrahim Kocaoğlu, son yıllarda ayakkabı tamir sektöründe işlerin hızlandığını ifade etti. Kocaoğlu, ayakkabı tamirinde eski yıllara göre artış olduğunun bunun en önemli nedenlerinden birisinin ise ürün kalitelerinin düşük olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Kocaoğlu, "Ucuz ayakkabılar naylon ve kalitesiz olduğu için bir hafta ya da on gün sonra patlıyor ya da çatlama yapıyor sonra ise tamire geliyorlar. İnternet üzerinden aldığın ayakkabının kalitesinden emin olamazsınız ucuz diye oralardan ayakkabı almayın. Tamir fiyatlarımız ise en ucuzu 20 TL'den başlayarak 150 TL'ye kadar yükseliyor. Yani ayakkabının hasar kullanım durumuna göre bizimde tamir fiyatlarımız değişiklik gösteriyor. Tabii kış sezonunun gelmesi ile işlerimiz çok şükür yoğun" dedi. - AFYONKARAHİSAR