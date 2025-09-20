Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Hollanda'da Ofis Açtı

Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Avrupa'daki ilk resmi ofisini Hollanda'nın Dordrecht şehrinde açtı. Açılışa AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Kayserili iş insanı katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Hızar, AKİB'in yalnızca güçlü bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda en iyisi olmayı hedefleyen bir oluşum olduğunu vurguladı. Kayseri'nin sembollerinden Saat Kulesi'nin Avrupa'ya taşınarak ofis konsepti haline getirilmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Hızar, "Bu, şehrimizin güven ve istikrarının sembolüdür" dedi.

Hızar, AKİB'in hiçbir yerden destek alınmadan, 33 Kayserili iş insanının maddi ve manevi katkılarıyla kurulduğunu belirtti ve Bu yiğit evlatların çabası takdire şayandır. Geldiğimiz nokta, Kayserili iş insanlarının inancı ve fedakarlığının eseridir" dedi.

Yeni hedefler: Almanya ve Avusturya

Hızar, Hollanda ofisinin ardından kısa sürede Almanya ve Avusturya şubelerinin de açılacağını duyurdu. Hedeflerinin yalnızca Kayserililer arasında değil, tüm Avrupa'da en güçlü Türk STK'sı olmak olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumluluk ve kültürel projeler

Başkan Hızar, AKİB'in yalnızca iş dünyasında değil sosyal sorumluluk alanında da etkin olduğunu hatırlatarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği, İsviçre'deki "Tut Elimi Derneği" ile birlikte 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından onaylanan "Köklerimiz ve Kanatlarımız" Projesi ve Avrupa'da Kayseri'nin sesi olacak radyo ve televizyon yayın çalışmaları yapacaklarının altını çizdi.

Açılışa, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de canlı bağlantıyla katıldı. Akar, "400 bin Kayseriliden bahsediyoruz. Birlik olursak gücümüz katlanır. Ufak meselelerle birbirimizi kırmayalım, Avrupa'da kurallara uyalım ama anavatanla bağımızı asla koparmayalım" diyerek birlik mesajı verdi.

Vali Gökmen Çiçek ise "Avrupa'da birlik olursak sesimiz daha güçlü çıkar" diyerek diaspora Kayserililerine çağrıda bulundu.

Törende AKİB çalışmalarına katkı sunan yönetim kurulu üyeleri ve destekçilere teşekkür plaketleri verildi. Ayrıca, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Yeşim Akpınar'a da "Onursal Başkanlık" unvanı takdim edildi. Kurdele kesimiyle resmen açılan Hollanda ofisi, AKİB'in Avrupa'daki güçlü birlik hedefinin ilk adımı oldu. - KAYSERİ