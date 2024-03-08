Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Bilim ve Akademi Literatürüne Katkı Sağlıyor

Sosyal bilimler, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ile sanat ve spor alanlarında 1957'den beri kitaplar yayımlayan Atatürk Üniversitesi Yayınevi, uluslararası bilim ve akademi literatürüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda yayınevinin çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Yayınevi Koordinatörü Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Vali Çiftçi'ye Atatürk Üniversitesi yayınlarından takdim etti.

"Yayınlar Bir Şehri Geleceğe Taşır"

Yayınevi tarafından yayımlanan eserleri ayrıntılı bir şekilde inceleyen Vali Çiftçi, çalışmaları övgüyle karşıladı. Özellikle Erzurum'u konu alan kitapları daha da ilgiyle inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, bu tür yayınların çoğaltılması ve literatüre kazandırılması gerektiğini ifade etti. Erzurum'un hemen her alanda çok köklü ve çok güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, yayınların bir şehri geleceğe taşıyan en önemli araçlardan olduğunu dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi Yayınevinin özellikle Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın teşvik ve destekleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ise Yayınevinin hem Erzurum'un hem de üniversitenin en değerli markalarından biri olduğunu söyledi. Kaliteli ve güvenilir akademik kaynaklar sağlamak amacıyla yayınevi olarak çalışmaları büyük titizlikle yürüttüklerini aktaran Aydemir: "Bu kaynaklar, öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Yine aynı zamanda yayınevimiz, belirli bir alana odaklanmış olan akademik toplulukları destekliyor ve bu toplulukların gelişimine katkı sağlıyor. Bu sayede, belirli bir alandaki bilimsel iletişim ve iş birliği güçleniyor. Uluslararası bir kimliğe sahip olmasının yanında yerel kültüre de katkı sunan yayınevimiz, şehrimizin ve bulunduğu bölgenin kültürel ve akademik mirasını korumaya ve geliştirmeye yardımcı oluyor. Böylesine önemli bir misyonu içinde barındıran Atatürk Üniversitesi Yayınevinin gelişmesine ve büyümesine destek olan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Övgülerden Gurur Duyduk"

Vali Mustafa Çiftçi'nin ardından Rektör Çomaklı'ya da bir ziyaret gerçekleştiren Aydemir, Vali Çiftçi'nin övgü ve tebrikleri Rektör Çomaklı ile paylaştı. Yayınevi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden dolayı gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her alanda olduğu gibi kitap yayın alanında da hem bilime hem kültüre hem de Erzurum'a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek şunları aktardı: "Devlet büyüklerimizin çalışmalarımıza yaptıkları övgüler bizleri çalışmaya ve üretmeye daha da motive etmektedir. Atatürk Üniversitesi Yayınevi kültürel ve tarihsel alanlarda kimlik ve bellek oluşumuna katkı sağlayacak yayınlara da önem vermekte olup, özellikle Erzurum ve bölgenin eski - yeni tarihsel-kültürel kimliğine ilişkin eserlerin literatüre kazandırılmasını önceleyen bir yayın politikası yürütmektedir. Yayınevi olarak telif kitaplar, çeviri kitaplar, tıpkı basımlar ve ders kitapları gibi yayınlarla bilimin her alanındaki yayın literatürüne, Erzurum'un tarihine ve kültürüne hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM