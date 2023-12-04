Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi için izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, akademik performans sonuçları, TÜBİTAK yetkinlik analizi ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

İktisadi ve idari bilimler fakültesi ile ilahiyat fakültesine yönelik izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında devam ediyor.

Toplantılarda Rektör Çomaklı ve yönetim ekibi, sabah İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğleden sonra ise İlahiyat Fakültesi akademisyenleriyle Kültür Merkezi Mavi Salonda bir araya gelirken, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri ise birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda gelişme ve tıkanmalar da izleniyor.

Yöneticilerle bir araya gelerek belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğunun gözlemleneceğini aktaran Rektör Çomaklı, veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini, ayrıca fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların da geri dönüşlerinin alındığını söyledi.

İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının, Atatürk Üniversitesinin markalaşmasına önemli katkılarının olduğuna değinen Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirilen yeni projeler ve yapılan çalışmalarla her alanda bulunduğumuz sıralamalardan daha yukarı çıkmayı hedefliyoruz. Akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar hem aidiyet duygusunun gelişmesine hem de çalışmaların niteliğinin yükselmesine olumlu yönde katkı sunuyor" dedi. - ERZURUM