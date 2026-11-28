Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Demokrasi Güçleri tarafından "Sermayeye, fonculara değil halka bütçe" sloganıyla düzenlenen basın açıklamasında adalet çağrısı yapıldı.

"Sermayeye, fonculara değil halka bütçe" temasıyla Hopa ilçesinde bir araya gelen Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Demokrasi Güçleri, Hopa Meydanı'nda toplandı. Buradan Hopa Parkı'na yürüyen grup, parkta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Serkan Yılmaz, insanların asgari ücrete mahkum edildiğini belirterek, "Asgari ücret açlık sınırının bile altında belirleniyor. Büyük bir kesim açlık ve sefalet çekerken küçük bir azınlık zevkusefa içinde yaşıyor. Hakkımız olanı bizden alıp zenginlere veren, en temel haklarımızı yok sayan bu düzeni kabul etmiyoruz. 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş. Ekim ayında dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık tutar 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı yaklaşık 123 bin 857 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 lira. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin mutfak giderlerini bile karşılamıyor. Tek başına yaşayan bir çalışanın geçim maliyetinin de çok altında kalıyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Bu düzenden alacağımız var. Emeğimizin karşılığını, yıllarımızın hakkını, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Gücümüzü birleştiriyor, sesimizi yükseltiyoruz" diye konuştu.

"ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ İSTİYORUZ"

Ödenen vergilerin halkın ihtiyaçları için kullanılmasını gerektiğini bildiren Yılmaz, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Bugün vergilerimiz faiz ödemelerine, silahlanmaya, sermayeye sağlanan teşvik ve ayrıcalıklara, hazine garantili ihalelere ve şehir hastanelerinin sahibi olan holdinglere aktarılıyor. Bu bütçede işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, hekimler, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, kadınlar, gençler ve esnaflar yok. İnsanca yaşamaya yetecek ücretlere, güvenceli istihdama, kamusal hizmetlere, barınmaya ve yoksullukla mücadeleye yeterli kaynak ayrılmıyor" dedi.

"DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜKLERİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Bölgedeki çay üreticileri geçim sıkıntısı çektiğine dile getiren Yılmaz, her yıl açıklanan çay alım fiyatları hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Çay alımındaki kota ve kontenjan uygulamaları, üreticiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Asgari ücretin ve tüm ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, emekli aylıklarının onurlu bir yaşam düzeyine yükseltilmesini, iş cinayetlerinin önlenmesini ve insan yaşamının kardan üstün tutulmasını istiyoruz. Tüm emekçiler için nitelikli ücret, güvenceli çalışma, kamuda liyakatli istihdam ve iyileştirilmiş özlük hakları istiyoruz. Bilim ve tekniğin halk yararına kullanılmasını, kamusal yatırımların ve bağımsız denetimin güçlendirilmesini istiyoruz. Kadınlar için eşitlik ve güvenceli çalışma hakkı sağlanmasını, bakım yükünün kadınların omuzlarından alınmasını ve kamusal kreşlerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yaşam alanlarımızın ve doğamızın rant uğruna yağmalanmasına son verilmesini istiyoruz. Faize, ranta ve savaşa değil, eğitime, sağlığa, barışa ve emeğe bütçe ayrılmasını istiyoruz. Üstelik yalnızca ekmeğimiz küçülmüyor. Demokratik haklarımız da elimizden alınıyor. Sendikal haklar engelleniyor, grevler yasaklanıyor. Toplum, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Seçilmişlerin yerine kayyımlar atanıyor. Televizyonlar susturuluyor, gazeteciler hapsediliyor, basın ve ifade özgürlüğü kısıtlanıyor. Orta Doğu'da barış yerine savaş politikaları tercih ediliyor. Kürt sorununda kalıcı barış ve eşit yurttaşlık için gerekli demokratik adımlar atılmıyor. Baskıların, yasakların, kayyımların ve ayrımcılığın son bulduğu; adaletin, laikliğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz."

Kaynak: ANKA