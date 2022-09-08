Ardahan haberleri! Ardahan'da nöbetçi fırın sayısı 3'e çıkarıldı

Ardahan Belediyesinin Eylül ayının ilk Meclis oturumunda önemli bir karar alındı. Alınan karar gereği bundan sonra pazar günleri hizmet verecek olan nöbetçi fırın sayısı 1'den 3'e çıkarıldı. Bu gelişme üzerine oldukça sevinen vatandaşlar Başkan Faruk Demir'e çok teşekkür etti.

Nöbetçi fırın sayısı 3 oldu, vatandaşlar Başkan Demir'i kutladı

Belediye Başkanı Faruk Demir ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Eylül ayının ilk meclis toplantısında çeşitli gündem başlıkları masaya yatırıldı. Kentte uzun süredir pazar günleri geçerli olan tek nöbetçi fırın uygulamasını vatandaşlardan gelen talepler üzerine değerlendirmeye alan Belediye Meclisi, vatandaşların mağdur olmaması için nöbetçi fırın sayısının 1'den 3'e yükseltilmesi yönünde karar aldı. - ARDAHAN