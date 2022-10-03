Antalya yerel: Muratpaşa İnovasyon Günleri – İş Fikri Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Antalya haberleri... Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon’un, 30 bin lira ödüllü 3. İş Fikri Yarışması’nda büyük finalinin kazananı, el yıkama takip sistemi projesiyle Efekan Akbulut ve Hüsniye Selmin Ataman oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon'un, 30 bin lira ödüllü 3. İş Fikri Yarışması'nda büyük finalinin kazananı, el yıkama takip sistemi projesiyle Efekan Akbulut ve Hüsniye Selmin Ataman oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri – İş Fikri Yarışması'nın üçüncüsünün finali yapıldı. 40 iş fikrinin mücadele ettiği yarışmada, aşamaları geçen 10 proje, hafta sonu ASSİM Konferans Salonu'nda final jürisine sunumlarını yaptı.

Jüri, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, BSV Kurucu Ortak ve CEO'su Sezgin Cirit, Doctorla Kurucusu ve CEO'su Kaan Nalbant, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Üvet, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özen ve Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu'ndan oluştu.

HALK SAĞLIĞI POLİTİKALARINA YARDIMCI

Sunumların ardından jürinin yaptığı değerlendirmeye göre yarışmanın birincisi ve 12 bin liralık para ödülünün sahibi 'El Yıkama Takip Sistemi'yle Efekan Akbulut ve Hüsniye Selmin Ataman oldu. Proje, hastane ve okulların yanı sıra restoran mutfakları, fırın gibi hijyenik ortamda üretim yapan firmalarda çalışanları, öğrencileri el hijyeni konusunda takip ve teşvik etmeyi amaçlıyor. 16 yaşındaki Akbulut, bu proje sayesinde el yakıma sayılarını elektronik olarak takip edilebileceğini ve böylece objektif sayılara ulaşılabileceğini söyledi. Akbulut, bu sayılarının halk sağlığı politikalarında kullanılabileceğini aktardı.

DOĞAYLA DOST ÇÖZÜMLER

İkincilik ödülüyle birlikte 10 bin liralık ödülün de sahibi 'Greenlig: Doğadan Gelen Çözümler' isimli projesiyle Betül Taşkıran oldu. Taşkıran, projesiyle odunsu tarım ve peyzaj atıklarından özgün bir çözgen sistemi kullanarak doğada tamamen bozunabilen, yeşil kimya metotlarıyla üretilen selüloz tabanlı biyobozunur biyoplastik hammadde geliştirmeyi hedefliyor. Taşkıran, projenin üzerinde uzun yıllardır çalıştığını belirterek, aldığı ödülünün projeye devam etmek için kendisini motive ettiğini söyledi.

SİNİR HÜCRESİ İMPLANTI

Yarışmanın üçüncülük ödülü ise olan 8 bin lirayı ise Tunç Eren Akay, nanofiber inovatif sinir implantı projesiyle aldı. Akay, biyobozunurluk ve biyouyumluluk özelliklerini taşıyan, hürce yenilenmesini hızlandıran, nanofiber yapıda yenilikçi sinir hücresi implantı üretimi yapmayı hedefliyor.

BÜYÜK MARATON

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yaratıcı yeteneklerimizi geliştirmek için büyük bir maratona ihtiyacımız var. Bunu tesis etmeye çalışıyoruz. ASSİM bu alanda Antalya'mıza büyük katkılar sağlıyor. Bu gelişerek de devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum, dereceye girenleri kutluyorum" diye konuştu.