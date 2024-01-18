Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sömestr tatilinde çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için dolu dolu bir program hazırladı. 20 Ocak - 3 Şubat günleri arasında Yıldız Kenter sahnesinde düzenlenecek Sömestir Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından gelen tiyatro grupları, çocuklar için kukla ve çocuk oyunları sahneleyecek.

Çocukların sanatla dolu bir sömestr tatili geçirmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sömestir Festivali, 20 Ocak - 3 Şubat günleri arasında Yıldız Kenter Sahnesi'nde 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seansta düzenlenecek. 15 gün sürecek festival boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 4 farklı çocuk oyunu sahneleyecek. Festival biletleri, www.ast.gov.tr üzerinden 20 TL'ye temin edilebilecek.

YABANCI TİYATROLAR FESTİVALE RENK KATACAK

1.Uluslararası Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali'ne İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yanı sıra Tarsus Şehir Tiyatrosu katılacak. Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatre da oyunlarıyla festivale renk katacak.

DOLU DOLU PROGRAM

1'inci Uluslararası Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali, 20 Ocak Cumartesi günü AŞT'nin Balon Ağacı oyunu ile başlayacak. 21 Ocak Pazar günü yine AŞT'nin Okyanus'ta Bir Su Damlası Gibi isimli oyunu sahnelenecek. 22 Ocak Pazartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Güzel ve Çirkin, 23 Ocak Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Papağan Kaçtı isimli oyunu sahneleyecek. 24 Ocak Çarşamba günü ise Bulgaristan'ın Varna Devlet Kukla Tiyatrosu Sihirli Aşçılar, 25 Ocak Perşembe günü ise Rusya'dan festivale katılan Theatre Privet Küçük Dinazor IGU ile tiyatroseverleri renkli ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. 26 Ocak Cuma günü ise festivalin konuğu Neden isimli oyunla Tarsus Şehir Tiyatrosu olacak.

ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞACAK

Çocukları tiyatro oyunları ile buluşturup keyifli bir tatil geçirmelerini hedefleyen festivalde 27 Ocak Cumartesi ve 28 Ocak Pazar günü Danimarka'nın Batıda Tiyatrosu Solo For Two oyununu sahneleyecek. 29 Ocak Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Rüya, 30 Ocak Salı günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Soytarılar Okulu, 31 Ocak Çarşamba günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Geçmem Gerek, 1 Şubat Perşembe günü Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şeker Kız ve Arkadaşları, 2 Şubat Cuma Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Külkedisi, 3 Şubat Cumartesi günü yine Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Zümrüdü Anka isimli oyunu ile sahne alacak.