'Edremit Kart' uygulamasıyla anneler gününe özel kuaförlük hizmeti - Haberler

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'Edremit Kart' uygulamasıyla anneler gününe özel kuaförlük hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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'Edremit Kart' uygulamasıyla anneler gününe özel kuaförlük hizmeti Van'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan 'Edremit Kart' uygulamasıyla annelere kuaförlük hizmeti verildi.

'Edremit Kart' uygulamasıyla anneler gününe özel kuaförlük hizmeti

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan 'Edremit Kart' uygulamasıyla annelere kuaförlük hizmeti verildi.

Edremit Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla anneleri kuaförlerle buluşturdu. Öğrenciler için 'Ulaşım Kart', ihtiyaç sahipleri için 'Alışveriş Kart' ile güzel çalışmalara imza atan Edremit Belediyesi, anneler için de 'Edremit Güzellik Kart' çalışmasını hayata geçirdi. Anneler Günü'nde yaklaşık 300 anneyi kuaförlerle buluşturan belediye ekipleri, kendilerine daha önceden dağıtılan kartlar aracılığıyla güzelleşmelerine zemin hazırladı. Güzellik Kart ile ilçedeki kuaförlere gelen anneler, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a özel günlerinde kendilerine yönelik yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Kuaförler ise böylesi anlamlı güne dahil edilmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Edremit Belediyesine ve Başkan İsmail Say'a teşekkür ettiler.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Yerel, Haberler

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