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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Ankara'da yoğun sağanak yağışa rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları büyük bir katılımla gerçekleşti. Siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlamalar, kapanış konseriyle sona erdi.

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kuvvetli sağanak yağışa rağmen yoğun bir katılımla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde öğle saatlerinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, Anadolu Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar meydana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından sonra girdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağmura rağmen Ankaralılar kutlamalara devam etti.

Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatıldı.

Miting verilen konserin ardından son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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