Bugün voleybol maçı var mı? 16 Mayıs kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde dört önemli karşılaşma izleyicileri bekliyor. İlk maç, saat 03:00'te Sırbistan ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanacak. Bu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün ikinci maçı ise saat 14:00'te Almanya ile İtalya arasında gerçekleşecek. Bu mücadeleyi de TRT Spor Yıldız kanalında izleyebilirsiniz.

Akşam saatlerinde, 20:00'de Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün son maçı ise saat 23:30'da Çin ile ABD arasında oynanacak. Bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.