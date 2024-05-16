Hande Baladın, Türk milli voleybol takımının bir parçası olarak, Milletler Ligi'nde Japonya'ya karşı ilk maçına çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Baladın, güzelliği ve başarısıyla sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Peki, Hande Baladın kimdir? HANDE BALADIN KİMDİR? Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, nereli? İşte ayrıntılar...

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, Kütahya'da doğmuş ve voleybol kariyerine orta oyuncu olarak başlamıştır. Ancak daha sonra smaçör pozisyonunda oynamaya başlamıştır. 1 Eylül 1997 doğumlu olan Baladın, şu anda 26 yaşındadır ve 1.90 metre boyundadır. Eczacıbaşı forması altında mücadele eden Hande Baladın, aynı zamanda Türkiye milli voleybol takımının da önemli bir parçasıdır.

VOLEYBOL KARİYERİ

Türk milli voleybolcu Hande Baladın, 1.90 cm boyuyla dikkat çeken bir sporcudur. Eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümünde devam ederken, aynı zamanda profesyonel voleybol kariyerini de başarıyla sürdürmektedir.

Hande Baladın, voleybol kariyerine Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında başladı ve kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. 2014 yılından itibaren Eczacıbaşı takımında smaçör olarak oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nın A Takımına yükseldi ve burada önemli bir oyuncu haline geldi. Ancak deneyim kazanması için 2018-2019 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.

2019-2020 sezonunda Galatasaray'dan Eczacıbaşı'na geri dönen Hande Baladın, kariyerine eski kulübünde devam etti. Aynı zamanda Türkiye kadın milli voleybol takımının da önemli bir parçası olan Baladın, milli formayla da başarılı performanslar sergilemektedir.

HANDE BALADIN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Hande Baladın'ın milli takımdaki başarıları da oldukça etkileyici:

2013'te Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

2015'te FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda ikincilik yaşadı.

2017'de FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Aynı yıl CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

2018'de FIVB Milletler Ligi'nde ikincilik elde etti.

2019'da CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikincilik yaşadı.

2020'de CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde birinci oldu.

Son olarak, 2023'te CEV Avrupa Voleybol Kadınlar Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

HANDE BALADIN KULÜP BAŞARILARI

2016'da FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı, bu başarıyı Eczacıbaşı ile elde etti.

2017'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük elde etti.

2018'de CEV Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

2019'da Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda (Süper Kupa) şampiyon oldu.

Aynı yıl FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.