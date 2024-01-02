19 Mayıs ile ilgili şiirler 2024! 1-2-3-4-5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa! 19 Mayıs kısa sözler ve anlamlı mesajlar neler?

9 Mayıs kısa sözler ve anlamlı mesajlar neler? Öğrenciler, en anlamlı ve en güzel 19 Mayıs şiirleriyle Atatürk'ü anacak ve kendilerine armağan edilen bu bayramı coşkuyla kutlayacaktır. 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2024! 1-2-3-4-5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa! Detaylar haberimizdedir…

19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2024

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

MUSTAFA KEMAL

Dağ başını efkâr almış

Gümüş dere durmaz ağlar

Gözyaşından kana kesmiş gözlerim

Gen ağlarım çayır ağlar çimen ağlar

Ağlar ağlar cihan ağlar

Mızıkalar iniler ırlam ırlam dövülür

Altmış üç ilimiz altmış üç yetim

Yıllar gelir geçer kuşlar gelir geçer

Her geçen seni bizden parça parça götürür

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Diz dövdüm

Gözlerim şavkı aktı sakarya'nın suyuna

Sakarya'nın suları nâmın söyleşir

Hemşehrim sakarya öksüz sakarya

Ankara'dan uçan kuşlar

Kemal'im der günler günü çağrışır

Kahrolur bulutlara karışır

Gök bulut yaşmak bulut

Uca dağlar dev boyunlu morca dağlar

Divan durmuş bekleşir

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin

Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin

Şol yüzünde güneş südü sıcaklık

Ellerinden öperim mustafa kemal

Senin dalın yaprağın biz senin fidanların

Biz bunları yapmadık

Sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal

Elsiz ayaksız bir yeşil yılan

Yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal

Hani bir vakitler kubilay'ı kestiler

Çün buyurdun kesenleri astılar

Sen uyudun asılanlar dirildi

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Karalar kuşanmış karadeniz akmam diyor

Dokunmayın ağlamaktan bıkmam diyor

Bu gece kıyamet gecesi bu vapur bandırma vapuru

Yattığı yer nur olsun mustafa kemal

Ben ölümden korkmam diyor

Korkmam diyen dilleri toz oldu toprak oldu

Değirmen döndü dolandı yıllar oldu

Bir kusur işledik bağışlar mı kimbilir

O bize öğretmedi kazan kaldırmasını

Günahı vebali öğretenin boynuna

Erdirip oldurana ana avrat sövmesini

Yüreğim kırıldı kanım kurudu

Var git karadeniz var git başımdan

Mızıka çalındı düğün mü sandın

Bir yol koyup gideni gelir mi sandın

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Ankara'nın taşına bak

Tut ki baktım uzar gider efkârım

Çayır ağlar çimen ağlar ben ağlarım

Gözlerimin yaşına bak

Ankara kalesi'nde Rasattepe'de

Bir akça şahan gezer dolanır

Yaşın yaşın mezarını aranır

Şu dünyanın işine bak

Mustafam Mustafa Kemalim

19 MAYIS

19 Mayıs bayram,

Sallandır bayrakları,

Spor gösterileriyle,

Süsle tüm sokakları…

*

19 Mayıs bayram,

İşte fırsat elinde,

Kutlamalar yapılır,

Sevgiler yüreklerde…

*

19 Mayıs bayram,

Etraf ay yıldız dolu,

Elde bayraklarımız,

Kırmızı hâkim oldu…

*

Onurluyuz milletçe,

Bir coşku içindeyiz,

Türk'ün şanlı gününde,

Sevinçliyiz hepimiz…