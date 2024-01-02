19 Mayıs ile ilgili şiirler 2024! 1-2-3-4-5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa! 19 Mayıs kısa sözler ve anlamlı mesajlar neler?
19 Mayıs şiirleri 2024 ve 1-2-3-4-5 kıtalık 19 Mayıs uzun, kısa şiirler neler olduğu gündeme geliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa Atatürk'ün sözleri ve mesajlarını merakla araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs kısa sözler ve anlamlı mesajlar neler?
9 Mayıs kısa sözler ve anlamlı mesajlar neler? Öğrenciler, en anlamlı ve en güzel 19 Mayıs şiirleriyle Atatürk'ü anacak ve kendilerine armağan edilen bu bayramı coşkuyla kutlayacaktır. 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2024! 1-2-3-4-5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa! Detaylar haberimizdedir…
19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER 2024
ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.
Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
MUSTAFA KEMAL
Dağ başını efkâr almış
Gümüş dere durmaz ağlar
Gözyaşından kana kesmiş gözlerim
Gen ağlarım çayır ağlar çimen ağlar
Ağlar ağlar cihan ağlar
Mızıkalar iniler ırlam ırlam dövülür
Altmış üç ilimiz altmış üç yetim
Yıllar gelir geçer kuşlar gelir geçer
Her geçen seni bizden parça parça götürür
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Diz dövdüm
Gözlerim şavkı aktı sakarya'nın suyuna
Sakarya'nın suları nâmın söyleşir
Hemşehrim sakarya öksüz sakarya
Ankara'dan uçan kuşlar
Kemal'im der günler günü çağrışır
Kahrolur bulutlara karışır
Gök bulut yaşmak bulut
Uca dağlar dev boyunlu morca dağlar
Divan durmuş bekleşir
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin
Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin
Şol yüzünde güneş südü sıcaklık
Ellerinden öperim mustafa kemal
Senin dalın yaprağın biz senin fidanların
Biz bunları yapmadık
Sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal
Elsiz ayaksız bir yeşil yılan
Yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal
Hani bir vakitler kubilay'ı kestiler
Çün buyurdun kesenleri astılar
Sen uyudun asılanlar dirildi
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Karalar kuşanmış karadeniz akmam diyor
Dokunmayın ağlamaktan bıkmam diyor
Bu gece kıyamet gecesi bu vapur bandırma vapuru
Yattığı yer nur olsun mustafa kemal
Ben ölümden korkmam diyor
Korkmam diyen dilleri toz oldu toprak oldu
Değirmen döndü dolandı yıllar oldu
Bir kusur işledik bağışlar mı kimbilir
O bize öğretmedi kazan kaldırmasını
Günahı vebali öğretenin boynuna
Erdirip oldurana ana avrat sövmesini
Yüreğim kırıldı kanım kurudu
Var git karadeniz var git başımdan
Mızıka çalındı düğün mü sandın
Bir yol koyup gideni gelir mi sandın
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Ankara'nın taşına bak
Tut ki baktım uzar gider efkârım
Çayır ağlar çimen ağlar ben ağlarım
Gözlerimin yaşına bak
Ankara kalesi'nde Rasattepe'de
Bir akça şahan gezer dolanır
Yaşın yaşın mezarını aranır
Şu dünyanın işine bak
Mustafam Mustafa Kemalim
19 MAYIS
19 Mayıs bayram,
Sallandır bayrakları,
Spor gösterileriyle,
Süsle tüm sokakları…
*
19 Mayıs bayram,
İşte fırsat elinde,
Kutlamalar yapılır,
Sevgiler yüreklerde…
*
19 Mayıs bayram,
Etraf ay yıldız dolu,
Elde bayraklarımız,
Kırmızı hâkim oldu…
*
Onurluyuz milletçe,
Bir coşku içindeyiz,
Türk'ün şanlı gününde,
Sevinçliyiz hepimiz…