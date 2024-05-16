Hareket Proje Taşımacılığı katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Hareket Proje Taşımacılığı halka arz gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz katılım endeksine uygun mu? Hareket Proje Taşımacılığı helal mi, caiz mi?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz katılım endeksine uygundur. Buna göre islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin halka arzı, 15 Mayıs, 16 Mayıs ve 17 Mayıs tarihlerinde talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek. Şirketin yüzde 20,83'ü halka arz edilecek olup, bu işlem Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenmiş ve toplamda 1,6 milyar lira büyüklüğünde olması beklenmektedir.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HAKKINDA

Hareket Proje A.Ş., 60 yıldan uzun bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Hizmetleri arasında proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işleri bulunmaktadır.