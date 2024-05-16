DOLAR BUGÜN NE KADAR? #128176 16 Mayıs 2024 dolar / euro bugün kaç TL? #128184

Dolar ve euro Türk Lirası karşısındaki değerini merak ediliyor. Vatandaşlar en son dolar kuru ne oldu sorularını yöneltiyor? Bankalararası piyasada döviz kurlarında güncel durumu araştırılıyor. DOLAR BUGÜN NE KADAR? 16 Mayıs 2024 dolar / euro bugün kaç TL? İşte ayrıntılar....

DOLAR EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurları, artan yabancı ilginin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor. Bugün dolar/TL kuru 32,17 seviyesinde işlem görürken, euro/TL ise 35,06 civarında alıcı buluyor.

Bugün iç veri gündeminde Merkez Bankası'nın haftalık verileri takip edilecek. Bankacılar, verilerin rekor yabancı girişi ve tarihte eşi görülmemiş hızda rezerv artışını teyit edeceğini belirtti.

Öncü verilere göre, TCMB son 1,5 ayda yerel seçimi takip eden dönemde 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Geçen hafta ise yabancı yatırımcının yaklaşık 1.5 milyar dolarlık TL cinsi tahvil alımı yaptığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'ndaki bir oturumda, fiyat istikrarı için hükümetin tüm adımları atmaya kararlı olduğunu belirtti. Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Maliye politikası da dezenflasyon sürecine destek verecek." açıklamasında bulundu. Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.

Fitch Ratings, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri dönmeye başladığını raporladı. Refinansman risklerinin azaldığını vurgulayan kuruluş, genel devlet borcunun düşük olduğunu belirtti.

Bankacıların tahminlerine göre, bugün açıklanacak verilerden swap hariç net rezerv, geçen hafta 15 milyar dolarlık rekor bir artış gösterecek. Net rezervin 10 milyar dolarlık bir artışla 31 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Toplam brüt rezerv ise 7.5 milyar dolarlık bir artışla 134.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.