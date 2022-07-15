Ankara Büyükşehir, Başkentte Düzenlenen Kız Basketbol Şenliği'ne Lojistik Destek Sağladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte düzenlenen 'Kız Basketbol Şenliği'ne lojistik destek sağladı. ABB, 21 farklı ilden gelen kız basketbol takımlarını, Ankara Kent Orkestrası'nın konseri ve Gazi Park'ta düzenlediği piknikte ağırladı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak 3-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen 'Kız Basketbol Şenliği'ne lojistik destek sağladı.

BASKETBOL ŞENLİĞİ ANKARA KENT ORKESTRASI KONSERİ İLE BAŞLADI

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye'nin 21 farklı ilinden 12 yaş kategorisinde 380 kız basketbolcu ve 100 kişilik teknik heyetten oluşan 28 takımın katıldığı Basketbol Şenliği, ABB'nin ev sahipliğinde Ankara Kent Orkestrası'nın Gençlik Parkı'nda verdiği konserle başladı.

Konseri izlemeye gelen basketbolcular ve teknik heyet konserde unutulmaz anlar yaşarken, sporun ve sporun yanında olmayı sürdüreceklerini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç,"Kadın Basketbol Derneği ile beraber organize ettiğimiz bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 11-12 yaş kız basketbolcularımız burada müsabakalarını yapacaklar. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onlara elimizden gelen bütün katkıları sağlıyoruz" dedi.

Kadın Basketbol Dayanışma Derneği (KBDD) Başkanı Fügen Kansak ise düşüncelerini, "Şenliğe 2 senedir hazırlanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bize hem piknik alanı hem ulaşım desteği hem de konser desteği verdi. Çocuklarımız harika zaman geçiriyor, onların güçlü olmasını istiyoruz" sözleriyle paylaştı.

GAZİ PARK'TA PİKNİK

Gazi Park'ta düzenlenen piknikte yeniden bir araya gelen genç basketbolcular, gün boyu doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Kadın Basketbolcular Dayanışma Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlik, toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Genç basketbolcuları Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Burak Özgül, "Türkiye'nin farklı illerinden 28 takımın katılımıyla düzenlenen 12 yaş kız basketbol şenliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak misafirlerimize sportif ve sosyal etkinlikler düzenleyerek şehrimizden mutlu ve güzel anılarla ayrılmaları için katkıda bulunduk" diye konuştu.

Açık havada düzenlenen piknik alanında gönüllerince eğlendiklerini ve moral depoladıklarını vurgulayan genç basketbolcular da Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Buse Nur Eryiğit: "Şenlik çok güzel. Her yer yemyeşil. Bartın'dan geliyorum Ankara'yı çok sevdim."

-Azra Yavuz: "Yaz tatili için çok güzel bir etkinlik oldu. Bayağı eğlenceli, çok güzel geçiyor bizim için. Muş'tan geldim Ankara çok güzelmiş."

-Rana Şimşek: "Şenlik çok eğlenceliydi. Bir arada vakit geçirmiş olduk. Güzel yerler gezdik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz."

-Hira Nur Özkan: "Mardin'den geliyorum. Çok güzel yerlere gittik, konserlere katıldık. Kaldığımız yer çok güzel çok eğleniyoruz."

ANKA / Yerel