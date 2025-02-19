ALKÜ Öğrenci Toplulukları Zirvesi'nde Öğrenciler Eğlendi ve Fikir Alışverişinde Bulundu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Kayseri'de düzenlenen ALKÜ Öğrenci Toplulukları Zirvesi'nin ilk etabında doyasıya eğlenirken Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile bir araya gelerek gelecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerine yönelik proje ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen programlara da katılımını sürdürüyor. ALKÜ yönetimi; öğrencilerle yakından tanışmak ve projeleri değerlendirmek için Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde iki etap olmak üzere Kayseri'de ALKÜ Öğrenci Toplulukları Zirvesi düzenledi. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Zirvesi'nin ilk etabına Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve öğrenci topluluk başkanları katıldı.

Öğrenciler zirvenin ilk etabında hem eğlendi hem öğrendi

ALKÜ Öğrenci Toplulukları Zirvesi'nin ilk etabında öğrenciler, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptı. Rektör Türkdoğan'ın da öğrencilere eşlik ettiği kayak etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Program kapsamında Rektör Türkdoğan öğrenci topluluk başkanları ile çay etkinliğinde bir araya gelerek öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Öğrenciler sohbet eşliğinde Rektör Türkdoğan ve Rektör Yardımcısı Kılıç'a taleplerini aktardılar. Sohbette, gerçekleştirilen projeler ele alınırken geleceğe yönelik de yeni projeler masaya yatırıldı.

Rektör Türkdoğan programdan arta kalan zamanlarda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti. Vali Çiçek ziyaretinde, şehrin gelişimi ve üniversitelerle iş birliği konularında fikir alışverişi yapıldı. Rektör Türkdoğan Vali Çiçek'e misafirperverliği için teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ziyaretinde de üniversiteler arasındaki iş birliği üzerine konuşuldu. Rektör Türkdoğan konuşmasında "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile akademik ve sosyal projelerde birlikte çalışmanın önemini bir kez daha vurguladık. Sayın Rektörümüzün misafirperverliği ve nazik ev sahipliği için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Ortak çalışmalarımızın üniversitelerimize ve öğrencilerimize fayda sağlamasını temenni ediyor, Kayseri Üniversitesi ailesine başarılar diliyorum" dedi. Ziyaretler karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.

"Her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız"

Rektör Türkdoğan, gerçekleştirilen zirvede öğrenciler ve üniversite adına önemli ve güzel fikirlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fikirleri bizler için çok kıymetli, topluluklarımızın daha verimli çalışabilmesi için gerekli şartları sağlamak adına notlarımızı aldık ve elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Öğrenci topluluklarımızın gelişimi ve ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için tekrar bir araya geleceğiz. Bu süre içinde topluluklarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini belirlemelerini istedim. Gençlerimizin enerjisi, fikirleri ve üniversitemize kattıkları değer bizler için çok kıymetli. Onlarla aynı ortamda bulunmak, hedeflerini ve projelerini dinlemek benim için büyük bir mutluluk. Bu verimli toplantıya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha aktif bir üniversite ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrenci topluluklarımızın her zaman yanındayız ve onları destekleyeceğiz" dedi. Zirvenin ilk etabının ardından ikinci etabı da önümüzdeki günlerde yapılacak. - ANTALYA