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Alaşehir'de Çok Amaçlı Düğün Salonunun Temeli Atıldı

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Alaşehir Belediyesi tarafından Kemaliye Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan çok amaçlı düğün salonunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Salonun zemin katında düğün salonu, pazaryeri ve diğer bölümler bulunacak.

Alaşehir Belediyesi tarafından Kemaliye Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan çok amaçlı düğün salonunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi, çok amaçlı düğün salonuna kavuşuyor. Alaşehir Belediyesi tarafından 540 metrekare taban alanı üzerine 2 kat olarak inşa edilecek olan çok amaçlı salonunun zemin katı; düğün salonu, pazaryeri, zemin üstünde ise tuvaletler, gelin odası ve mutfak gibi pek çok bölüm bulunuyor. Düğün salonun temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, "Mahalle sakinleri olarak, eksikliğini yaşadığımız çok amaçlı düğün salonuna kavuşuyoruz. Bu yatırımı mahallemize kazandıran belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Temele ilk harcı döken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da törende yaptığı konuşmada, "Biz göreve geldiğimizde karşımızda 134 milyon borç ve kasada bin lira ile kasayı teslim aldık. Buna rağmen hem borç ödedik hem de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Kemaliye mahallemizin de çok amaçlı salon eksikliğini giderebilmek için bugün temel atıyoruz ve 2024 yılı şubat ayı sonlarına doğru tamamlamayı planlıyoruz. Borçlardan dolayı kafamızı kaldıramaz haldeyken, iş yapmak biraz zaman alıyor. Çok şükür belediyemiz emsali olmayan bir ilke imza atarak, her gün yeni bir yatırım yapabilecek hale geldi. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir belediyeciliğe imza attık. Artık borç döndüren bir belediyemiz yok. Hem iş yapan, hem tıkır tıkır çalışan, aynı zamanda da borcunu ödeyen bir belediyemiz var. Bu evladınız size hizmet etmek için var. Düğün salonumuz yaklaşık 600 metrekare taban alanı olan, iki katlı salonun zemin katı pazaryeri olarak hizmet verecek. Zemin üstü yine 540 metrekare olup içinde gelin odası, tuvaletler, mutfak olan ve çok amaçlı bir salon olacak. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek, temele ilk harç atıldı. Törende Kemliye seymen ve zeybek ekibi tarafından sergilenen halk oyunu gösterisi de büyük beğeni topladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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