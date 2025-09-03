Aksaray'da Şap Hastalığı Üreticiyi Vurdu

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, şap hastalığından üreticinin ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, Kuraklıkla mücadele eden çiftçi şimdi şap krizinin yükünü de sırtlanmak zorunda kaldı. Çiftçi ve üretici çok büyük mağduriyet yaşadı. Devletimizin kredi borçlarını ertelemesi ya da tolerans sağlaması şart. Ayrıca Şap Enstitüsü'nün aşı stoklarını güçlendirmesi, aşı kampanyalarının sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde benzer krizler yeniden yaşanabilir" dedi.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray'da şap hastalığı üreticilere ağır darbe vurdu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, salgının etkisiyle hem süt veriminde hem de hayvan varlığında büyük kayıplar yaşarken, kredi borçları ve ekonomik daralma nedeniyle zor günler geçiriyor.

"Şap hastalığı Türkiye'de hayvancılık sektörüne çok büyük bir darbe vurdu"

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, yaptığı açıklamada şap hastalığının Suriye ve doğu bölgelerinden Türkiye'ye giriş yaptığını ve kısa sürede ülke geneline yayıldığını belirterek, hastalığın özellikle Aksaray gibi hayvancılığın yoğun olduğu illerde ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı.

Özkök, "Şap hastalığı Türkiye'de hayvancılık sektörüne çok büyük bir darbe vurdu. Süt veriminde yüzde 30'a yakın düşüş yaşandı. İneklerde büyük tahribatlara yol açarak mezbahalara kesime gitmelerine neden oldu. Bu da hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini ağır zarara uğrattı. Yaşanan süt azlığı nedeniyle yakın zamanda Türkiye'nin Avrupa'dan yeniden ithal hayvan talebinde bulunmak durumundayız. Tarımda Avrupa'da birinci, dünyada yedinci ülke olduğumuzu söyleriz ancak en ufak bir krizde ithalata yönelmemiz aslında tarımdaki zayıflığımızı ortaya koyuyor" dedi.

"Pazarların kapanmasıyla birçok üretici, kredi borcunu ödemekte zorlandı"

Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir kapalı olan hayvan pazarlarının yeniden açılacağı bilgisini de paylaşan Özkök, "Hayvan pazarlarının açılması şehrin ekonomisinin canlanması demek. Üretici alacaklarını tahsil edecek, esnaf köylerden gelen üreticiyle ticaret yapabilecek. Pazarların kapanmasıyla birçok üretici, kredi borcunu ödemekte zorlandı. Şimdi yeniden ticaretin canlanması için adımlar atılıyor" açıklamasında bulundu.

Şap hastalığının insanlara bulaşmadığını hatırlatan Özkök, hastalıktan etkilenen damızlık ineklerin de mezbahalarda kesildiğini söyleyerek, "Değeri 250 bin lira olan inek, hastalık nedeniyle 150 bin liraya kesime gitti. Üretici hem hayvanını kaybetti hem de yeniden aynı maliyetle hayvan almak zorunda kaldı. Çünkü tesisler, makineler ve altyapı buna göre kurulmuş durumda. Aksaray'da günlük bin 400 ton süt üretiliyor. Bu, Türkiye süt sektörünün lokomotifi olduğumuzu gösteriyor. Ancak şap hastalığıyla birlikte sektörde ciddi bir kriz yaşandı" dedi.

"Devletimizin kredi borçlarını ertelemesi ya da tolerans sağlaması şart"

Özkök, üreticilerin ayakta kalabilmesi için devlet desteğinin şart olduğunu vurgulayarak özellikle kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kuraklıkla mücadele eden çiftçi şimdi şap krizinin yükünü de sırtlanmak zorunda kaldı. Çiftçi ve üretici çok büyük mağduriyet yaşadı. Devletimizin kredi borçlarını ertelemesi ya da tolerans sağlaması şart. Ayrıca Şap Enstitüsü'nün aşı stoklarını güçlendirmesi, aşı kampanyalarının sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde benzer krizler yeniden yaşanabilir" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Aksaraylı üreticilerin dirençli olduğuna dikkati çeken Özkök, "Biz inadına üretmeye, inadına hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Ama sürdürülebilir bir üretim için önümüzün açılması, devletimizin bize destek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.