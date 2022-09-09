AK Parti ve MHP'den 9 Eylül kutlaması

Ak Parti ve MHP'nin İzmir teşkilatları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Atatürk büstüne çelenk sundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri devam ederken, Cumhur İttifakı partilerinin İzmir teşkilatları, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sundu. Ak Parti'nin çelengini İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP'nin çelengini ise İl Başkanı Veysel Şahin sundu.

Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

9 Eylül'ün İzmir'in kurtulmasının çok ötesinde bir anlamı olduğunu söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Milli kurtuluş mücadelemizin amacına, ruhuna ve gerçeklerine gölge düşürenler; zafere, barış diyenler iyi dinlesin. 9 Eylül, Türk milletinin tüm ruh ve bağımsızlık şuuruyla verdiği kurtuluş mücadelesinin son durağıdır. Kahraman Türk ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında İzmir'in düşman işgaliyle başlayan bir hürriyet mücadelesinin, bir kurtuluş hikayesinin vuslatıdır. Zafer günüdür" dedi.

"9 Eylül için 'Barışın 2. yüzyılı' diyenler, o gün topraklarımızdan söküp attığımız düşmanın kin ve nefretini ne kadar diri tuttuğunu göremeyenlerdir" diyen Sürekli, "Uluslararası anlaşmaları, hukuku dahi yok sayarak; tehditkar tutumlarını saklambaç oynar gibi sergileyenleri görmezden gelenlerdir. Bugün Yunanistan'ın tavrı budur. 9 Eylül'de bu fotoğrafı yok sayarak, sözde barış mesajları vermek gaflettir. İzmir'de Kadifekale Şehitliğinde, Anadolu'nun dört yanında toprağın altında, başında bir taşı olmadan yatan şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Anlamamakta direnenler de 9 Eylül'ün 100. yılını kutladığımız bugün, elini vicdanına koyarak tarihe bir kez daha baksın" ifadelerini kullandı.

"İzmir, Türklüğün istiklal sembolüdür"

İzmir'i, kurtarılması Türk milleti için ülkü olan şehir olarak tanımlayan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Bugün 100. yılını kutladığımız 9 Eylül tarihi, Türk milleti için birçok manayı içinde barındıran bir kutlu bir günü ifade etmektedir. Bu manalardan biri de hiç şüphesiz Türk milletinin İzmir şehrine duyduğu derin sevgiden kaynaklanan 'bizim İzmir, güzel İzmir' anlayışıdır. Türk milleti, işgallere ve zulümlere karşı milli direnişini ancak İzmir İşgal edildikten sonra bir hareket ve harekata çevirmiştir" dedi.

"Kurtuluş Savaşını başlatan İzmir'in işgali, yine İzmir'in kurtuluşuyla son bulmuş, zaferimiz adını 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla taçlandırmıştır" diye Şahin, "Bu zafer ve İzmir'in kurtuluşu Üsküp'ten Buhara'ya; Kazan'dan Halep'e kadar tüm Türklüğün kurtuluşu ve zaferi; emperyalizm tarafından ezilen tüm milletlerin de kurtuluşunun simgesi olmuştur. O sebeple Atatürk, tüm cihana, 'Bütün dünya duysun ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır' diye seslenmiştir. İzmir, büyük Türk zaferinin öznesi, kurtuluşumuzun ülküsü ve Türklüğün istiklal sembolü olan bir şehirdir" ifadelerini kullandı. - İZMİR